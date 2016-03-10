Il riepilogo sul Samsung Galaxy S7 Edge

Nel pomeriggio di questo 10 marzo, chiaramente, ci dedichiamo a reintrodurre momentaneamente il discorso sul Samsung Galaxy S7 Edge, il “fratello maggiore” di quel Samsung Galaxy S7 di cui abbiamo parlato stamane. Come ormai sappiamo molto bene, infatti, poiché è da parecchi mesi che ne stiamo discutendo senza sosta, i due nuovissimi device targati Samsung, sono stati ufficialmente presentati il 21 febbraio scorso, in quel di Barcellona, presso il Samsung Galaxy Unpacked 2016, mentre la data prevista per la loro disponibilità sul mercato è domani: venerdì 11 marzo, infatti, anche il Belpaese potrà fregiarsi della presenza dei più potenti smartphone mai realizzati dalla compagnia asiatica, e dal momento che in mattinata abbiamo fornito un breve riepilogo sul Samsung Galaxy S7, adesso vediamo di fare lo stesso sul Samsung Galaxy S7 Edge. Trattandosi di un apparecchio sicuramente migliore rispetto al suo “gemellino minore”, in quanto presenta uno schermo leggermente più grande, da ben 5,5 pollici, e con le classiche curve ai lati, che permetteranno di sfruttare maggiori funzioni, anche il prezzo sarà, sfortunatamente, un po’ più alto, raggiungendo gli 829 euro. Le altre caratteristiche, rispetto al Galaxy S7, restano pressoché immutate: processore Exynos 8890, RAM da 4 GB e fotocamera posteriore tecnologicamente avanzata da 12 megapixel. C’è poi l’impermeabilità all’acqua, con un limite di resistenza di circa mezz’ora, oltre all’agognato ritorno dello slot per poter inserire la scheda micro SD, in modo da espandere lo storage interno. Ricordiamo, inoltre, che il sistema operativo è l’attesissimo Android Marshmallow 6.