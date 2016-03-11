Testata l’impermeabilità del Samsung Galaxy S7

Finalmente, oggi, è scoccata la tanto attesa ora X: da stamattina, infatti, i due nuovissimi device dalle elevate prestazioni plasmati dalla grande azienda tecnologica coreana Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, sono finalmente disponibili all’acquisto, anche nella nostra amata Italia, rispettivamente al prezzo di 729 euro e di 829 euro
, per i modelli da 32 GB.
Un giorno certamente importantissimo per il colosso asiatico, che sembra puntare in modo particolare su questi due potenti e performanti smartphone. E allora, un po’ per nostro diletto, un po’ per incuriosirvi, vogliamo condividere con voi un video virale che, già negli scorsi giorni, ha preso a circolare sul web con prepotenza.
Il video in questione, pubblicato su YouTube, testerebbe una delle esclusive caratteristiche del Samsung Galaxy S7, ossia la sua capacità di resistere, se immerso in acqua, per diversi minuti
.
In particolare, l’esperimento mette in confronto, oltre al nuovo top di gamma targato Samsung, anche l’iPhone 6S
, che invece non gode della caratteristica dell’impermeabilità.
Per alzare l’asticella, i due apparecchi telefonici non vengono semplicemente immersi in acqua a temperatura ambiente, ma addirittura in acqua bollente
, la cui temperatura è vicina ai 100 gradi.
Posto che, probabilmente, chi acquisterà il Galaxy S7 difficilmente lo farà per replicare l’esperimento, è interessante notare come, pur immerso nell’acqua calda, lo smartphone continua a funzionare, ed anche una volta tirato fuori, pur se fumante, apparentemente non presenta alcun problema. Discorso diverso, invece, per l’iPhone 6S, che già alcuni secondi dopo l’immersione si spegne senza riuscire ad accendersi più.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=aD3rexCtL-A[/embed]