Marshmallow arriva su Samsung Galaxy S6 con Vodafone

Accantoniamo, soltanto per un momento, il discorso relativo ai due freschissimi top di gamma targati Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, da oggi finalmente disponibili all’acquisto anche in Italia, per tornare a discutere di un argomento che ci sta piuttosto a cuore. Infatti, già nel corso degli ultimi mesi, vi abbiamo accennato spesso dell’ultimo sistema operativo di Android, quel Marshmallow 6 che, secondo molti storici clienti Samsung, ma anche secondo il parere di tanti esperti e addetti ai lavori, si è fatto attendere davvero troppo sugli apparecchi telefonici realizzati dall’azienda sudcoreana. Fra i vari device che, come abbiam detto anche di recente, dovrebbero aggiornarsi già in questo mese di marzo ad Android Marshmallow 6, vi sono sicuramente quelli appartenenti alla gamma S6, come il Samsung Galaxy S6, insieme alle sue revisioni, il Galaxy Edge e il Galaxy Edge Plus. La buona notizia è che, finalmente, già da qualche giorno, la cosa, quantomeno per il Samsung Galaxy S6 con brand Vodafone, pare essersi sbloccata. Proprio Vodafone, in effetti, sarà la prima a fare in modo che Marshmallow sbarchi sul Samsung Galaxy S6 e sul Samsung Galaxy S6 Edge, mentre i dispositivi no-brand dovranno invece attendere, presumibilmente, ancora qualche giorno, o al più qualche settimana.