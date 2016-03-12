Samsung Galaxy S7 già in offerta

Neanche il tempo di registrare il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, che già iniziano a fioccare le prime offerte. Come ben sappiamo, infatti, da ieri, finalmente, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, i due nuovi campioni assoluti partoriti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, sono stati resi disponibili, peraltro anche qui in Italia. Certamente, come accade di solito quando escono i nuovi device di top gamma, di qualsiasi azienda essi siano, è l’aspetto economico che va a bloccare molti di coloro che sono interessati all’acquisto. In questo caso, poi, il prezzo può sembrare addirittura proibitivo: come sappiamo, infatti, il Samsung Galaxy S7, modello base da 32 GB, ha un costo di ben 729 euro, che aumentano addirittura di ulteriori 100 euro se prendiamo in considerazione il Galaxy S7 Edge (che viene, appunto, 829 euro). Come sempre, però, il mondo del web può venirci in aiuto. Già da qualche giorno, a dire la verità, sul noto sito di compravendite di eBay, un famoso rivenditore, uitusubzero, ha messo a disposizione il Samsung Galaxy S7 ad un prezzo che addirittura resta dietro al muro dei 600 euro, essendo l’offerta pari a 599 euro. In realtà vanno poi conteggiati ulteriori 10 euro per le spese di spedizione, aumentando quindi il costo finale a 609 euro, comunque molti meno rispetto ai 729 euro del prezzo di listino.