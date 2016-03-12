Samsung Galaxy S7, il device che non si scalda

Concludiamo questa seconda settimana del mese di marzo tornando a parlare di quello che, se ci seguite in maniera assidua, avrete certamente notato essere il nostro argomento di discussione preferito degli ultimi tempi. Come ben sappiamo, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, nuovi device di top gamma realizzati dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, proprio ieri sono stati finalmente immessi sul mercato internazionale della telefonia mobile, divenendo disponibili all’acquisto anche qui in Italia. Abbiamo lungamente parlato delle numerose virtù e qualità di questi due smartphone dalle elevate prestazioni, tanto da renderlo, con ogni probabilità, come il migliore mai prodotto dall’azienda asiatica. Tuttavia, uno dei timori dei tanti affezionati clienti Samsung, riguarda uno dei pochi talloni d’Achille che spesso hanno colpito gli apparecchi targati Samsung, ma che sembra essere estraneo al Samsung Galaxy S7: l’eccessivo surriscaldamento. Come ben sappiamo, quando uno smartphone si riscalda in maniera eccessiva, rischia di andare incontro a vari problemi: nel peggiore dei casi, può addirittura guastarsi in maniera irrimediabile. Cosa che, a quanto pare, invece non dovrebbe verificarsi sul Galaxy S7, per via di un innovativo sistema di raffreddamento che prevede l’utilizzo di alcuni piccoli tubicini di rame ripieni di liquido, caratteristica che impedisce al device di “friggere”.