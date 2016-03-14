In arrivo il nuovo Samsung Galaxy Tab 3 Lite

Quando siamo praticamente giunti alla metà di questo mese di marzo, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, discostiamo per un solo momento la nostra attenzione da quello che è stato il centro nevralgico dei nostri sforzi in questi ultimi mesi, ossia il Samsung Galaxy S7, appena uscito, per dare invece un’occhiata agli altri apparecchi che il noto colosso asiatico ha in serbo per i propri affezionati clienti. Su tutti, vogliamo citarvi il nuovo Samsung Galaxy Tab 3 Lite, che a quanto pare sta per registrare il proprio esordio sul mercato con una versione riveduta e migliorata. È stato Zauba, una vera e propria autorità in questo campo, a fornire le prime indiscrezioni ed a far circolare le prime voci circa il nuovo Samsung Galaxy Tab 3 Lite, svelando quella che, per la verità, dovrebbe essere una natura piuttosto economica e votata al ribasso. A fronte di un display dalla dimensione di 7 pollici e con risoluzione in HD a 1064x600 pixel, il Samsung Galaxy Tab 3 Lite dovrebbe essere dotato di un modesto processore Qualcomm Snapdragon 410, ed accompagnato da una RAM da 1,5 GB. Lo storage interno non dovrebbe superare gli 8 GB (ancora non si sa se estendibili o meno tramite l’utilizzo di una scheda micro SD), mentre la fotocamera posteriore dovrebbe essere da 5 megapixel, contro i 2 megapixel di quella frontale. Il sistema operativo, a quanto sembra, sarà Android Lollipop 5.1.1, mentre il prezzo dovrebbe essere di poco superiore ai 100 dollari.