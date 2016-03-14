Samsung Galaxy Note 4, niente aggiornamento sicurezza?

Quando siamo giunti ormai alla metà di questo mese di marzo, continuiamo a tenere ancora un po’ da parte l’argomento di discussione che ci ha accompagnati per diversi mesi, ossia quello relativo all’uscita del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, nuovi gioiellini di top gamma prodotti dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, per concentrarci invece su altri aspetti relativi alla telefonia mobile gestita dal colosso asiatico. Difatti, oggi vogliamo tornare a parlarvi della situazione relativa agli aggiornamenti della sicurezza dei sistemi operativi di Android su alcuni smartphone e phablet, come il Samsung Galaxy Note 4 ed il Samsung Galaxy S5, ultimamente finiti un po’ ai margini. Difatti, contrariamente a quanto pensavano i tanti esperti, appassionati e addetti ai lavori, al momento non è ancora stato avvistato un possibile update per migliorare e correggere ulteriormente alcuni piccoli problemi relativi al Samsung Galaxy Note 4 ed al Samsung Galaxy S5. Due device, peraltro, ancora estremamente importanti nell’economia della compagnia coreana, in quanto utilizzatissimi dai vari clienti Samsung (in particolar modo il phablet di quarta generazione, dal momento che il suo successore, il Samsung Galaxy Note 5, non è mai giunto in Italia). Samsung, tuttavia, dal canto suo invita ufficialmente a mantenere una certa calma, dal momento che gli aggiornamenti di certo arriveranno, e che le tempistiche dipendono da fattori quali modelli e regioni.