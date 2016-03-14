Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy Note 4, niente aggiornamento sicurezza?

Redazione Avatar

di Redazione

14/03/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Quando siamo giunti ormai alla metà di questo mese di marzo, continuiamo a tenere ancora un po’ da parte l’argomento di discussione che ci ha accompagnati per diversi mesi, ossia quello relativo all’uscita del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, nuovi gioiellini di top gamma prodotti dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, per concentrarci invece su altri aspetti relativi alla telefonia mobile gestita dal colosso asiatico. Difatti, oggi vogliamo tornare a parlarvi della situazione relativa agli aggiornamenti della sicurezza dei sistemi operativi di Android su alcuni smartphone e phablet, come il Samsung Galaxy Note 4 ed il Samsung Galaxy S5, ultimamente finiti un po’ ai margini. aggiornamento Samsung Galaxy Note 4Difatti, contrariamente a quanto pensavano i tanti esperti, appassionati e addetti ai lavori, al momento non è ancora stato avvistato un possibile update per migliorare e correggere ulteriormente alcuni piccoli problemi relativi al Samsung Galaxy Note 4 ed al Samsung Galaxy S5. Due device, peraltro, ancora estremamente importanti nell’economia della compagnia coreana, in quanto utilizzatissimi dai vari clienti Samsung (in particolar modo il phablet di quarta generazione, dal momento che il suo successore, il Samsung Galaxy Note 5, non è mai giunto in Italia). Samsung, tuttavia, dal canto suo invita ufficialmente a mantenere una certa calma, dal momento che gli aggiornamenti di certo arriveranno, e che le tempistiche dipendono da fattori quali modelli e regioni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Umidità impedisce ricarica del Samsung Galaxy S7?

Articolo Successivo

In arrivo il nuovo Samsung Galaxy Tab 3 Lite

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?

01/05/2020

Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?

Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?

28/04/2020

Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen

Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen

24/04/2020