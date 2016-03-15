Umidità impedisce ricarica del Samsung Galaxy S7?

Siamo ormai giunti alla metà di questo mese di marzo, un mese a dir poco fondamentale per la grande compagnia tecnologica coreana Samsung. Sappiamo benissimo, infatti, che pochi giorni fa, finalmente, il Samsung Galaxy S7, insieme al suo “gemellino” Samsung Galaxy S7 Edge, hanno fatto registrare il proprio clamoroso esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, divenendo subito particolarmente apprezzato e desiderato. Tuttavia, se finora si è parlato sempre in maniera estremamente positiva di questo eccezionale device, dotato di una serie di caratteristiche tecniche talmente avanzate da proiettarlo come il più performante smartphone mai realizzato dal colosso asiatico, iniziano adesso a fioccare anche alcuni piccoli difetti, cui però non hanno ancora fatto capolino conferme ufficiali. La scoperta è stata fatta da un possessore del Samsung Galaxy S7, il quale si è reso conto che, se immerso nell’acqua, l’apparecchio non riesce poi a ricaricarsi tramite la ricarica rapida, in quanto viene rilevata la presenza di umidità nella porta micro USB. Pur asciugando adeguatamente l’ingresso micro USB tramite l’utilizzo di un phon, il ragazzo ha poi dovuto ricorrere al metodo di ricarica classica per poter ricaricare interamente il proprio Samsung Galaxy S7. I più, comunque, non disperino: può anche darsi che il device in questione avesse un piccolo difetto di fabbrica relativo alla porta micro USB, e che invece gli altri non riscontrino il problema.