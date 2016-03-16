Samsung Galaxy S7, applicazioni su Micro SD?

In questa mattinata di mercoledì, torniamo ancora una volta a discutere dei due nuovissimi smartphone di top gamma realizzati dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Tali device, come ben saprete, ci hanno accompagnato per tutti i mesi che hanno preceduto la loro presentazione ufficiale, avvenuta il 21 febbraio scorso in quel di Barcellona, ed a maggior ragione ci stanno accompagnando adesso, che la loro immissione sul mercato internazionale della telefonia mobile (Italia compresa) è appena avvenuta. Una interessante novità, una notizia relativa a questi due apparecchi telefonici, ha preso a circolare sul web negli scorsi giorni, che, se confermata, potrebbe migliorare ulteriormente l’esperienza di utilizzo del Samsung Galaxy S7. Lo scenario, per la verità, è stato aperto dall’attesissimo ritorno dello slot dedicato all’inserimento della scheda Micro SD, capace quindi di espandere la memoria interna del dispositivo. A tal proposito, pare infatti che la scheda Micro SD, permetterà lo spostamento, su di essa, di parte di alcune applicazioni. Secondo le varie voci, comunque, pare che non ci sarà poi molto da esultare: la parte dei dati delle applicazioni spostabile sulla scheda Micro SD, infatti, sarà davvero esigua, e non dovrebbe quindi garantire dei miglioramenti netti relativamente all’utilizzo del Samsung Galaxy S7.