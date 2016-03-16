Ecco come Samsung Galaxy S7 resiste ad acqua

Sì, sappiamo che rischiamo di essere noiosi, pedanti e prevedibili, ma vogliamo tornare a parlarvi, ancora una volta, di quello che è stato l’argomento che ci ha accompagnato già a partire dalla scorsa stagione estiva, e che poi è andato via via rafforzandosi in autunno ed in inverno. Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge sono due fra i più performanti apparecchi telefonici attualmente in circolazione, di certo i due migliori mai realizzati dal colosso sudcoreano Samsung per quel che concerne vari aspetti come caratteristiche tecniche e qualità in generale. Innovativi, veloci, tecnologicamente avanzati ed anche di aspetto raffinato ed elegante, una fra le peculiarità più interessanti del Samsung Galaxy S7, che per vari motivi ha fatto parlare molto di sé in queste ultime settimane, è senz’altro quella relativa all’impermeabilità dell’apparecchio. Difatti, il nuovo top di gamma targato Samsung può resistere, immerso nei liquidi, fino ad un tempo di circa 30 minuti, e ad 1,5 metri di profondità. Non a caso, proprio pochi giorni fa, vi abbiamo mostrato un video che metteva in mostra la resistenza del device, capace di funzionare anche dopo l’immersione in acqua bollente. Ebbene, pochi giorni fa un altro utente, dopo aver acquistato il proprio Samsung Galaxy S7, ha deciso di smontarlo completamente e di metterlo quindi “a nudo”, mostrandolo come mamma Samsung l’ha fatto. Tra le altre cose, è possibile vedere anche le varie guarnizioni di gomma e di silicone, che proteggono le parti più delicate del dispositivo impedendo, al contempo, all’acqua di penetrare all’interno.