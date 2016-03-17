Samsung Galaxy S7 supera anche la prova del ghiaccio

Mattina di giovedì 17 marzo, e ancora una volta abbiamo deciso di parlarvi del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, i due apparecchi telefonici dalle elevate prestazioni che, nel corso degli ultimi mesi, hanno monopolizzato l’attenzione dei più, stupendo la maggior parte degli esperti, degli appassionati e degli addetti ai lavori grazie alle loro incredibili caratteristiche tecniche.
A rischio di risultarvi seccanti, una delle peculiarità più interessanti di questi due nuovi e fiammanti dispositivi, è certamente quella relativa all’impermeabilità. Peraltro, se proprio dobbiamo dirla tutta, questo nuovo fattore, che sicuramente non può che far piacere ai vari ed affezionati clienti Samsung, sta facendo letteralmente imbizzarrire il mondo del web, da sempre aperto a test ed esperimenti tra i più disparati e goliardici.
Difatti, se di recente vi abbiamo fatto mostra di un video che rendeva palese la resistenza ai liquidi del Samsung Galaxy S7
, capace di funzionare anche dopo essere stato immerso per diversi minuti in acqua portata al punto di ebollizione, oggi vogliamo invece farvi vedere un video che è praticamente all’opposto.
Un ragazzo, infatti, ha deciso di immergere il proprio Samsung Galaxy S7 in una bacinella colma d’acqua, che ha poi inserito dentro il proprio congelatore per un arco di tempo di due ore
, di gran lunga superiore al minutaggio consigliato da Samsung. Il risultato è stato ancora una volta stupefacente: al termine delle due ore, pur trovandosi dentro uno spesso blocco di ghiaccio, lo smartphone non dà apparentemente alcun segno di cedimento
, continuando anzi a funzionare senza troppi problemi.
Insomma, dopo la prova del fuoco, anche quella del ghiaccio è stata superata.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=9mg9jjk2rjY[/embed]