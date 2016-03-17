Samsung Galaxy S6 è passato a Marshmallow

Finalmente, già a partire dagli scorsi giorni, la grande notizia che i molti possessori del Samsung Galaxy S6 e del Samsung Galaxy S6 Edge, i due ex top di gamma prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano, è divenuta realtà: si era detto, infatti, che su tali dispositivi telefonici, l’ultimo sistema operativo di Android, ossia Android Marshmallow 6.0.1, sarebbe arrivato proprio in questo mese di marzo (contestualmente a quanto accaduto, tra l’altro, per il Samsung Galaxy S6 Edge Plus e per il Samsung Galaxy Note 5), ed in effetti così è stato. E non soltanto per i vari device brandizzati, ma finalmente anche per quelli no brand. Un salto in avanti verso il futuro per il Samsung Galaxy S6, il quale, nonostante la recentissima uscita dei due nuovi gioiellini di casa Samsung, quei Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge che stanno letteralmente facendo impazzire i vari fan e clienti affezionati all’azienda asiatica, possono ancora ritagliarsi degli spazi importanti, specialmente se il loro prezzo, come del resto appare probabile, andrà a calare da qui alle prossime settimane. Ad ogni modo, chi ha già avuto modo di provare e di testare la stabilità di Android Marshmallow 6.0.1 sul proprio Samsung Galaxy S6, ha già potuto riscontrare che tutto pare filare liscio, senza incappare in intoppi o ancora in bug di alcun tipo.