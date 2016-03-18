Samsung Galaxy S4 Mini si aggiorna a sorpresa

Come un fulmine a ciel sereno, in un periodo che, dal punto di vista del settore della telefonia mobile, per Samsung è quasi interamente impegnato sul versante Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge (da pochi giorni, infatti, i due potentissimi e performantissimi smartphone sono stati finalmente immessi sul mercato), giunge la notizia di un aggiornamento del Samsung Galaxy S4 Mini, revisione in chiave economica dell’ex top di gamma di quarta generazione. Novità che ha quasi dell’incredibile, e che certamente nessuno, ormai, arrivati a questo punto, si sarebbe aspettato di ricevere. Tuttavia, chi ancora oggi sfrutta questo particolare device, cosa deve mai aspettarsi da questo nuovo update? Quali piccole o grandi innovazioni ci saranno? Sfortunatamente, come d’altronde è anche facile da intuire, non ci si potrà attendere chissà quali incredibili e stupefacenti novità. Il nuovo aggiornamento del Samsung Galaxy S4 Mini, infatti, è ancora una volta basato su Android KitKat 4.4.2. Nessun passaggio, dunque, al più recente Android Lollipop 5.1.1, e forse questo è anche un bene, dal momento che le limitate capacità tecniche dello smartphone difficilmente sarebbero state in grado di supportare un sistema operativo pesante come Lollipop, capace di comportare un consistente dispendio di energie e spazio. Più probabilmente, l’update consentirà la classica correzione di alcuni piccoli bug, risultando quindi più stabile.