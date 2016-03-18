Preorder del Samsung Galaxy S7 non buoni?

Ci avviamo verso la conclusione di questa terza settimana del mese di marzo, un mese che, come ben sanno i maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile gestito da Samsung, è particolarmente importante per il noto colosso asiatico, per non dire addirittura fondamentale. Difatti, da pochi giorni, l’azienda sudcoreana ha finalmente immesso sul mercato internazionale, e quindi anche su quello italiano, i suoi due nuovi gioiellini di fascia alta, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, le cui caratteristiche tecniche molto potenti li hanno già resi estremamente desiderati dagli affezionati clienti Samsung. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni emerse di recente, pare che gli affari non siano andati, finora, come si auspicavano le alte sfere della compagnia coreana. In particolare, sembra che i dati relativi ai preorder siano stati particolarmente deludenti, non facendo registrare gli ordini che, evidentemente, Samsung si aspettava. Segno che, forse, il Gear VR non era un oggetto di cui gli estimatori di Samsung sentivano la necessità di avere, mentre probabilmente un forte sconto, o ancora la promessa di un sostanzioso rimborso (come invece accadde per il Samsung Galaxy S6 e per il Samsung Galaxy S6 Edge), avrebbe fatto più piacere ai vari compratori del Samsung Galaxy S7.