Samsung Galaxy A9 Pro sempre più vicino

In questa mattinata di sabato, mettiamo per un po’ da parte l’argomento di cui abbiamo lungamente discusso nel corso di questi ultimi mesi, ossia i due nuovi device di fascia alta prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, quel Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge che stanno facendo letteralmente imbizzarrire i clienti dell’azienda asiatica. Stamane, infatti, la nostra volontà è di concentrarci per un momento su un nuovo apparecchio targato Samsung, di cui peraltro avevamo anche accennato poco più di un mese fa, e di cui poi si erano però perse le tracce: il Samsung Galaxy A9 Pro, revisione in chiave potenziata del Samsung Galaxy A9. Dopo aver ottenuto le varie certificazioni, infatti, pare che il Samsung Galaxy A9 Pro sia ormai più che pronto per registrare il proprio esordio sul mercato della telefonia mobile, e si tratterà, peraltro, di un phablet estremamente interessante, dotato di caratteristiche e peculiarità notevoli e per certi versi inaspettate. Il processore del Samsung Galaxy A9 Pro dovrebbe essere un più che discreto Qualcomm Snapdragon 652 octa-core da 1,8 Ghz, mentre stupisce il fatto che, a quanto pare, la RAM sarà addirittura da 4 GB, pari a quella di cui sono oggi dotati i più performanti dispositivi targati Samsung. Si registra, inoltre, la gradita presenza dello slot dedicato all’inserimento della scheda Micro SD, capace quindi di estendere la capacità dello storage interno (che nella versione basilare dovrebbe essere di circa 32 GB).