Samsung Galaxy A9 Pro avrà batteria removibile

Concludiamo questa terza settimana del mese di marzo al meglio, per quel che concerne il settore della telefonia mobile relativo alla compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Difatti, stamane, lo ricorderete, avevamo ripreso a discutere di un apparecchio telefonico, il Samsung Galaxy A9 Pro, di cui ultimamente si erano un po’ perse le tracce, e che invece, adesso, è tornato a far parlare prepotentemente di sé, proponendo una serie di interessanti novità ed informazioni. Stamane, in effetti, avevamo discusso principalmente di quelle che, a quanto pare, saranno le caratteristiche tecniche finali di questo dispositivo, come il processore e la RAM, mentre questo pomeriggio intendiamo presentare alcuni aspetti diversi, anche più pratici se vogliamo. Una fra le novità più interessanti riguardanti il Samsung Galaxy A9 Pro, infatti, a quanto pare sarà quella relativa alla batteria: la quale, udite udite, sarà removibile. Una bella e gradita reintroduzione da parte del colosso asiatico, che sicuramente gli utenti che utilizzeranno tale phablet apprezzeranno, dal momento in cui saranno così in grado di sostituire la batteria, qualora essa dovesse finire per usurarsi troppo col tempo. C’è anche un altro aspetto importante di cui non avevamo ancora accennato nell’articolo precedente, e che per la verità è anche piuttosto prevedibile: si tratta del sistema operativo di cui sarà dotato il Samsung Galaxy A9 Pro, che a quanto pare sarà il nuovissimo Android Marshmallow 6.0.1.