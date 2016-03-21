Samsung Galaxy S7 Edge, mini recensione

E insomma, siamo ormai entrati negli ultimi dieci giorni di questo mese di marzo, e, forse, è arrivato il momento di tirare un po’ le somme. Per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla colossale azienda sudcoreana Samsung, infatti, marzo sarà a dir poco fondamentale, dal momento in cui appena dieci giorni fa, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge debuttavano sul palcoscenico internazionale della telefonia mobile nel ruolo di protagonisti assoluti. Anche chi vi scrive, gentili lettori, ha avuto la fortuna di entrare in possesso del Samsung Galaxy S7 Edge, riuscendo quindi ad avere la possibilità di testare con mano, senza più discuterne semplicemente a livello teorico, un device così potente e performante. Esteticamente, risaltano subito all’occhio le forme estremamente raffinate ed eleganti, fornite anche dalle curvature esterne del display. La dimensione dello schermo, sicuramente notevole, contrasta con la sottigliezza e col peso ridotto dello smartphone, garantendone pertanto un utilizzo più che efficiente. A stupire di più in assoluto, in effetti, è l’incredibile velocità del Samsung Galaxy S7 Edge: per qualsiasi funzione l’apparecchio sia chiamato ad eseguire, la risposta è pressoché immediata, lasciando un profondo senso di soddisfazione nel suo utilizzo. Ben accolta sia la novità relativa all’impermeabilità, sia il graditissimo ritorno dello slot dedicato all’inserimento della scheda micro SD, stupisce in maniera straordinariamente positiva anche la facilità con la si può far uso della fotocamera, capace di scattare immagini dall’incredibile nitidezza persino in ambienti bui. Certamente, in particolare per chi non ha molta dimestichezza con l’utilizzo di smartphone dalle così elevate prestazione, i primi tempi potrebbero risultare non poco complicati, tante sono le funzioni e le capacità di cui è dotato questo device. Bastano veramente poche ore, però, ad abituarsi al Samsung Galaxy S7 Edge, la cui facilità di utilizzo appare veramente disarmante perfino per i meno esperti.