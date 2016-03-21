Samsung Galaxy S7 disponibile da Euronics

Anche nel corso di questi ultimi dieci giorni, chiaramente, la nostra attenzione si concentrerà in particolare sugli ultimi due device di top gamma realizzati e promossi dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung. Come sappiamo ormai fin troppo bene, il Samsun Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, appena una decina di giorni fa, hanno finalmente registrato il proprio attesissimo esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, conquistando i maggiori appassionati, esperti e addetti ai lavori per quel che concerne questo settore. Chiaramente, però, in particolar modo in un periodo come questo, in cui il potere d’acquisto delle persone è ridotto dalla crisi economica, i prezzi dei due device non riescono a risultare accessibili per tutte le tasche: come ben sappiamo, il Samsung Galaxy S7 ha un costo di 729 euro, mentre il Samsung Galaxy S7 Edge sfonda addirittura il muro degli 800 euro, assestandosi agli 829 euro finali. Per questo motivo, ovviamente, molti si affidano alle varie offerte online: come abbiamo visto anche noi, alcuni noti rivenditori su eBay, ad esempio, propongono gli smartphone a cifre anche vicine ai 600 euro. Pure così, però, decisamente molto alte. Allora ecco venirci in aiuto i vari finanziamenti. Fra i primi a proporre una soluzione simile è stato Euronics: il quale, acquistando uno dei due apparecchi in questione dall’11 al 31 marzo, dà la possibilità, con TAN 0 e TAEG 0, di prenderli a rate da 10 mesi (a 72,9 euro al mese per l’S7, e a 82,9 euro al mese per l’S7 Edge) o da 20 mesi (a 36,45 euro al mese per l’S7, e a 41,45 euro al mese per l’S7 Edge).