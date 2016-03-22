Altri stress test per Samsung Galaxy S7

Che il mondo di internet sia particolarmente volubile e, in qualche modo, schiavo delle varie mode e delle tendenze del momento, è cosa nota. Questo riguarda non solamente situazioni e personaggi di svariato genere (si pensi, ad esempio, ai tantissimi meme che, per anni, hanno scherzosamente coinvolto l’attore Leonardo DiCaprio ed i suoi tentativi di vincere un premio Oscar), ma può rispecchiarsi anche in settori più insospettabili, come ad esempio quello della telefonia mobile. Ed ecco che, quasi a rispolverare gli antichi fasti del Nokia 3310, passato alla storia come una sorta di oggetto indistruttibile, anche il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge stanno prendendo una pietra analoga.
Tutto è nato dal fatto che i due nuovi device di top gamma della grande azienda tecnologica asiatica, usciti peraltro solamente una decina di giorni fa, hanno fra i propri vanti la caratteristica dell’impermeabilità. Molti, allora, si sono divertiti a prendere uno o più Samsung Galaxy S7 unicamente per mostrare la loro sopravvivenza, girando, ad esempio, dei video che palesavano la loro resistenza tanto in acqua bollente
quando in acqua ghiacciata.
Un ulteriore test di resistenza, forse stavolta un po’ troppo estremo, è stato fatto da un ragazzo americano che, nel giro di poche settimane, ha già totalizzato oltre tre milioni di visualizzazioni. Nel video in questione, che pubblichiamo anche qui per vostro diletto, il povero Samsung Galaxy S7 Edge è costretto ad opporsi ad un coltello e ad un martello
. Come andrà a finire?
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=Y7jWdzh68DM[/embed]