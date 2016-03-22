Samsung Galaxy S7, record di vendite?

Stiamo ormai vivendo gli ultimi dieci giorni di questo mese di marzo, che, per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia sudcoreana Samsung, sarà a dir poco fondamentale. Sappiamo benissimo, infatti, che il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, proprio in questo mese hanno finalmente debuttato nel mercato internazionale, ottenendo praticamente da subito una larga serie di consensi e di critiche e recensioni estremamente positive. E in effetti, in controtendenza con le aspettative di molti addetti ai lavori, e contrariamente con quanto accaduto con i device appartenenti alla gamma S6, i nuovi smartphone di top gamma targati Samsung potrebbero già siglare dei record incredibili. Stando, infatti, ai vari dati raccolti finora per quel che concerne il mercato della Corea del Sud, pare che il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge abbiano totalizzato delle vendite straordinarie. Nel solo primo weekend, infatti, pare che nel paese asiatico i due dispositivi abbiano venduto circa 100.000 unità: 60.000 Galaxy S7, e ben 40.000 S7 Edge. Pare, inoltre, che nel solo primo giorno siano stati ben 60.000 gli smartphone venduti, e ancora 40.000 quelli che sono stati acquistati durante il secondo giorno. Insomma, ci sono tutti i presupposti affinché i nuovi device dalle alte prestazioni realizzati da Samsung raggiungano il record di vendite. Una notizia che sicuramente farà gola alle alte sfere del colosso asiatico.