Samsung Galaxy S7 Mini in arrivo?

Le ultime settimane, in casa Samsung, sono state a dir poco frenetiche. Come i maggiori appassionati, esperti e addetti ai lavori per quel che riguarda il settore della telefonia mobile sanno ormai fin troppo bene, i maggiori sforzi delle alte sfere del noto colosso sudcoreano sono stati ultimamente concentrati soprattutto nella promozione dei due nuovi apparecchi telefonici di top gamma, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, che solo di recente sono stati immessi sul mercato. E considerando che, praticamente, in questo modo l’azienda asiatica ha giocato d’anticipo sugli storici rivali di Apple, i quali faranno uscire il loro iPhone 7 solamente nella stagione autunnale, pare che Samsung abbia in mente anche un nuovo asso nella manica. Un asso chiamato Samsung Galaxy S7 Mini. Sì, perché in questi giorni Apple vorrebbe far uscire un ulteriore apparecchio telefonico, a metà tra iPhone 5 e iPhone 6, chiamato iPhone 5SE. Un modello compatto, dalle prestazioni più che discrete e dal prezzo che, per quanto comunque piuttosto alto (si parla di circa 500 dollari), sarà più accessibile per i molti interessati all’acquisto. Ecco perché, in tal senso, un ipotetico Samsung Galaxy S7 Mini sarebbe praticamente la risposta all’ iPhone 5SE. Le prime indiscrezioni, per il momento, parlano quindi di uno smartphone che, nonostante il display dalle dimensioni leggermente ridotte (4,6 pollici, a quanto sembra), manterrà molte delle peculiarità dei due fratelli maggiori, in particolare per quel che concerne il processore, che dovrebbe essere lo Snapdragon 820 (in Europa invece ci sarebbe sempre l’Exynos 8890). La RAM sarebbe invece da 3 GB.