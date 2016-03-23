Samsung Galaxy J5 avrà scocca in metallo?

In questo pomeriggio di mercoledì, distogliamo solo per un momento la nostra attenzione da quello che, da ormai diversi mesi a questa parte, è il nostro argomento di discussione preferito, ossia quello relativo ai due nuovi apparecchi telefonici di top gamma realizzati dal noto colosso asiatico Samsung, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. E concentriamoci, invece, su due device di cui avevamo anche accennato diverse volte nelle settimane passate, ma che ultimamente avevano fatto un po’ perdere le loro tracce: il Samsung Galaxy J5 ed il Samsung Galaxy J7, revisioni del 2016 dei due smartphone omonimi usciti qualche tempo fa. Come ben sapranno i maggiori appassionati, esperti e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile, la gamma J di dispositivi telefonici prodotti dall’azienda sudcoreana è da sempre stata votata alla realizzazione di device di fascia piuttosto bassa, dedicati principalmente ai mercati più emergenti come quello indiano. Pare, però, che non sarà il caso dei nuovi Samsung Galaxy J5 e Samsung Galaxy J7, quantomeno delle loro versioni più recenti, che a quanto pare sono ormai vicine a fare il loro debutto. Fra le ultime indiscrezioni più interessanti riguardanti proprio i due “nuovi” smartphone, in effetti, colpisce il fatto che, a quanto pare, entrambi saranno dotati di una elegante scocca metallica. Caratteristica che spinge a pensare che, evidentemente, Samsung cercherà di rendere più appetibili questi apparecchi.