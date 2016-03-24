Samsung Galaxy S7 difficile da riparare

Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, come ormai sappiamo fin troppo bene, hanno finalmente registrato il loro esordio nel mercato internazionale della telefonia mobile da neanche due settimane. In questo lasso di tempo, i due nuovi apparecchi telefonici dalle elevate prestazioni realizzati dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung hanno impressionato il pubblico e la critica, conquistando praticamente tutti grazie alle proprie incredibili caratteristiche e peculiarità tecniche, che li hanno resi particolarmente attesi e desiderati già a partire dalla scorsa stagione estiva. Facendo un rapido giro sul web, si può scoprire che sono numerose, oltre che entusiastiche, le critiche e le recensioni degli esperti, ed anche noi, in effetti, in questi nostri piccoli spazi, abbiamo ben parlato del Galaxy S7 e del Galaxy S7 Edge. Tuttavia non è tutto oro quel che luccica, e oggi, infatti, vogliamo accennarvi ad una questione non propriamente positiva che riguarda proprio i due nuovi smartphone di top gamma targati Samsung. Difatti, iFixit, vera e propria autorità nel settore, ha provato a testare il tasso di riparabilità sia del Samsung Galaxy S7 che del Samsung Galaxy S7 Edge, ed in tal senso, purtroppo, i risultati non sono particolarmente incoraggianti: entrambi i device hanno ottenuto un punteggio di appena 3 (su una scala di 10), cosa che quindi lascia ben immaginare come sia pressoché impossibile riuscire a riparare da sé i due apparecchi in caso di guasti.