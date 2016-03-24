Samsung Galaxy S6 Edge Plus riceve Marshmallow

Finalmente, in casa Samsung, dopo vari mesi di preparativi e promesse, le cose sembra stiano iniziando a girare per il meglio. Il mese di marzo, infatti, per la grande azienda tecnologica sudcoreana, non è stato soltanto quello prediletto per l’uscita dei due nuovi apparecchi telefonici dalle elevate prestazioni, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, che nel corso degli ultimi giorni hanno fatto incetta di critiche e di recensioni positive. Difatti, marzo ha visto anche, finalmente, l’approdo dell’ultimo sistema operativo di Android, ossia Android Marshmallow 6 (già revisionato alla versione 6.0.1) sui più performanti smartphone targati Samsung. Su tutti, a tal proposito, si ricordano anche il Samsung Galaxy Note 5, che però non ci riguarda da vicino (in quanto non è mai giunto in Europa) e, soprattutto, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Proprio il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, finalmente, pochi giorni fa ha iniziato a ricevere Android Marshmallow. Cosa che, oltretutto, vale anche per i dispositivi no brand persino nel Belpaese, tanto che sono stati moltissimi gli utenti ed i fortunati possessori del device che hanno aggiornato il proprio gioiellino. Da segnalare il fatto che l’update ha un peso notevole, vicino ai 2 GB, a rimarcare che il Samsung Galaxy S6 Edge Plus verrà praticamente rivoluzionato grazie a Marshmallow.