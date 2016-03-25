Samsung Galaxy Note 3 Neo si sblocca?

Ci avviciniamo ormai, lemme lemme, alla conclusione di questo mese di marzo. Che, come ormai abbiamo detto e ripetuto spesso, e lo sappiamo benissimo, per quanto riguarda i vari progetti della colossale compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, è a dir poco fondamentale: non soltanto, infatti, poche settimane fa il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, i due nuovi device di top gamma griffati Samsung, hanno finalmente debuttato sul mercato internazionale della telefonia mobile, ma sempre in questo mese Android Marshmallow ha messo piede sui più performanti apparecchi telefonici dell’azienda asiatica, evento molto atteso e ben accolto dai numerosi fan ed appassionati. Tuttavia, parlando proprio di sistemi operativi, vogliamo concentrarci un momento su Android Lollipop, predecessore di Marshmallow 6. E proprio Lollipop, a quanto pare, sembra stia per sbloccarsi sul Samsung Galaxy Note 3 Neo. Già da tempo, per la verità, si parlava del possibile approdo di Android Lollipop sul phablet di terza generazione targato Samsung. Situazione parecchio spinosa, e sulla quale, specialmente nel corso degli ultimi tempi, ha regnato una certa confusione. Adesso pare che, finalmente, le cose possano risolversi per il meglio, quantomeno per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 3 Neo in versione LTE. Insomma, pare che ormai ci sia solo da attendere, anche qui in Italia, per vedere finalmente un importante upgrade sul già citato phablet.