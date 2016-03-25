Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy Note 3 Neo si sblocca?

Redazione Avatar

di Redazione

25/03/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ci avviciniamo ormai, lemme lemme, alla conclusione di questo mese di marzo. Che, come ormai abbiamo detto e ripetuto spesso, e lo sappiamo benissimo, per quanto riguarda i vari progetti della colossale compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, è a dir poco fondamentale: non soltanto, infatti, poche settimane fa il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, i due nuovi device di top gamma griffati Samsung, hanno finalmente debuttato sul mercato internazionale della telefonia mobile, ma sempre in questo mese Android Marshmallow ha messo piede sui più performanti apparecchi telefonici dell’azienda asiatica, evento molto atteso e ben accolto dai numerosi fan ed appassionati. Tuttavia, parlando proprio di sistemi operativi, vogliamo concentrarci un momento su Android Lollipop, predecessore di Marshmallow 6. E proprio Lollipop, a quanto pare, sembra stia per sbloccarsi sul Samsung Galaxy Note 3 Neo. Samsung Galaxy Note 5 novitàGià da tempo, per la verità, si parlava del possibile approdo di Android Lollipop sul phablet di terza generazione targato Samsung. Situazione parecchio spinosa, e sulla quale, specialmente nel corso degli ultimi tempi, ha regnato una certa confusione. Adesso pare che, finalmente, le cose possano risolversi per il meglio, quantomeno per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 3 Neo in versione LTE. Insomma, pare che ormai ci sia solo da attendere, anche qui in Italia, per vedere finalmente un importante upgrade sul già citato phablet.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S7 Edge vs iPhone 6S

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S6 Edge Plus riceve Marshmallow

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?

01/05/2020

Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?

Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?

28/04/2020

Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen

Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen

24/04/2020