Samsung Galaxy S7 Edge vs iPhone 6S

Quando si parla di apparecchi telefonici di top gamma realizzati dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, molto spesso, una delle prime cose che vengono in mente è la nota rivalità che lega il colosso asiatico ad un’altra grossa compagnia del settore, ossia Apple. Lo sappiamo bene, da ormai diversi anni Samsung ed Apple si stanno facendo una guerra pressoché spietata a colpi di smartphone e device sempre più innovativi e all’avanguardia, introducendo incredibili novità ad ogni generazione e dando praticamente vita a due diverse correnti di pensiero. E se, quantomeno agli inizi di questo “conflitto” (se così possiamo definirlo), Apple pareva praticamente irraggiungibile grazie ai suoi iPhone, Samsung pare ormai essersi messa sulla giusta carreggiata, superando per certi versi i grandi rivali. A tal proposito, oggi, vogliamo farvi un piccolo paragone tra gli attuali due dispositivi migliori rispettivamente di Samsung ed Apple, ossia il Samsung Galaxy S7 Edge
e l’ iPhone 6S.
Come spesso succede in questi casi, è il mondo di internet a venirci in aiuto. Il quale, da sempre sollecito alle mode ed alle tendenze dei tempi, con l’uscita del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, pare essersi proprio sbizzarrito.
E allora, tornando al discorso della rivalità tra Samsung ed Apple, vogliamo oggi mostrarvi uno dei tanti video, presi da una delle pagine più autorevoli di YouTube (nel nostro caso, iTalkTech), dove i due smartphone vengono comparati con degli speed test “manuali”
. La prima cosa che salta all’occhio, certamente, è che entrambi i device riescono a vantare una velocità assolutamente incredibile
, con dei tempi di reazione veramente strettissimi
. Scendendo più nello specifico, è interessante vedere come, se da una parte l’ iPhone 6S sembra riuscire a caricare i giochi in maniera nettamente più veloce rispetto al rivale, sugli altri fronti il Samsung Galaxy S7 Edge pare riuscire a prevalere, seppur di poco.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=JAcczAYDmWc[/embed]