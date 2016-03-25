E' Deadpool mania anche negli store degli smartphone

In pochi ricorderanno l'esordio di Deadpool sugli schermi cinematografici, durante la lotta contro Wolverine in 'X-Men: Le Origini': da allora sono passati 7 anni, e tante cose sono cambiate. Il restyling del personaggio, ed il film, sono riusciti a creare una trasposizione cinematografica fedele al fumetto che ha fatto colpo specialmente su fasce di età medio basse che si accalcano suiper poter sfoggiare i migliori accessori dell’eroe più trasgressivo di sempre.Simpatico, chiacchierone e irriverente: Deadpool è a tutti gli effetti entrato nel cuore dei fan della Marvel, anche di chi ancora non conosceva questo supereroe molto particolare. Il film è uscito nelle sale cinematografiche da pochi mesi, ma è già diventato un autentico cult, tanto che stanno attualmente spopolando tantissime App scaricabili dai vari store degli Smartphone. Vediamo insieme le App più belle dedicate a Deadpool.Appassionati di fumetti della Marvel, unitevi: da oggi è possibile scaricare sugli store tutti i fumetti dedicati al noto supereroe Deadpool. Dai suoi esordi agli albi più recenti, tutto il suo universo sarà facilmente raggiungibile da cellulare: il costo non è proibitivo, e potrete inoltre godere di un'anteprima gratuita del fumetto per poterne vagliare la qualità prima dell'acquisto. Inoltre, se nutrite ancora dei dubbi, potrete toglierveli leggendo tutte le recensioni degli utenti che hanno già comprato quell'albo prima di voi. Se siete dei veri appassionati di Deadpool, non potrete fare a meno di sfoggiare i suoi fumetti originali sul vostro Smartphone.Avete amato Deadpool in tutte le sue mille sfaccettature? Vorreste che la sua maschera campeggiasse sugli schermi dei vostri Smartphone ad ogni ora del giorno e della notte? Allora le App per scaricare i wallpaper del supereroe rosso e nero sono quello che fa esattamente per voi. Scaricandodallo store del vostro cellulare, potrete avere tantissimi sfondi che ritraggono in supereroe nelle pose più assurde e divertenti. E come se non bastasse, avrete anche la possibilità di scaricare suonerie per cellulare e sfondi animati: l'ideale se siete dei veri fan di Wade.Se invece vorreste avere delleda sfoggiare durante le vostre conversazioni su WhatsApp, potrete scaricare sul vostro Smartphone l'App apposita e trovare più di 150 faccine dedicate al simpatico supereroe. Queste emoji funzionano anche su Google Hangouts, Facebook Messenger e sui messaggi email, ma purtroppo non possono essere utilizzate su Twitter ed Instagram, né sulle bacheche del social network di Mark Zuckerberg. Sono comunque previsti degli aggiornamenti in tal senso.