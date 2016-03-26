Le ultime sul Samsung Galaxy Note 6

Quando ci avviamo ormai al termine di questo mese di marzo, estremamente importante per il colosso tecnologico asiatico Samsung (dal momento che, come ben sappiamo, da poche settimane sono usciti i due nuovi device di top gamma dell’azienda sudcoreana, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge), torniamo a concentrarci momentaneamente su un apparecchio telefonico che, seppur di uscita ancora piuttosto lontana, sta già stuzzicando le fantasie di molti esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile: il Samsung Galaxy Note 6. Abbiamo già fornito, anche di recente, alcune interessanti indiscrezioni circa il futuro phablet di sesta generazione targato Samsung. A tal proposito, sappiamo già che, con ogni probabilità, il Samsung Galaxy Note 6 dovrebbe debuttare tra il mese di agosto ed il mese di settembre, e, per quanto al momento appaia poco plausibile, potrebbe avere anche una RAM da ben 6 GB (ma resta da capire quanto effettivamente sarebbe utile una tale capacità su un dispositivo telefonico). Gli ultimi rumors in merito al Samsung Galaxy Note 6, ci riportano delle informazioni decisamente interessanti, che vogliamo condividere con voi: pare, ad esempio, che analogamente a quanto accaduto con gli attuali smartphone di top gamma, anche il nuovo phablet avrà due processori, a seconda del mercato di riferimento. La versione europea potrebbe quindi montare un Exynos, mentre i mercati asiatici ed americani disporrebbero di un Qualcomm Snapdragon. Altra voce di corridoio che, per adesso, appare piuttosto improbabile, è che lo storage interno del Galaxy Note 6 potrebbe non soltanto essere di 256 GB, ma addirittura espandibile tramite l’utilizzo di una scheda Micro SD.