Nuovo update per Samsung Galaxy Note 4

Abbiamo deciso di dedicare questo sabato, l’ultimo del mese di marzo, ai phablet prodotti dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Proprio stamane, in effetti, vi abbiamo accennato alle ultime indiscrezioni del Samsung Galaxy Note 6, apparecchio di sesta generazione che, con ogni probabilità, vedrà la luce anche nel Vecchio Continente (diversamente da quanto accaduto con il suo predecessore, mai giunto in Europa). In questo pomeriggio, invece, informiamo i nostri affezionati lettori, nonché possessori di un Samsung Galaxy Note 4, che interessanti novità riguardano il loro dispositivo. Difatti, già a partire dagli scorsi giorni, ha preso a circolare, anche in versione no brand, un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 4. Chiariamo subito una cosa: come già abbiamo avuto modo di anticipare alcune settimane fa, il nuovo sistema operativo di Android, ossia Android Marshmallow 6, giungerà sul phablet di quarta generazione solamente a partire dal mese di aprile. Il nuovo update per il Samsung Galaxy Note 4 sarà ancora una volta basato su Android Lollipop 5.1.1. Si tratterà, quindi, di un aggiornamento minore, che risolverà alcuni piccoli problemi e bug qua e là, correggendo qualche difetto relativo alla sicurezza e migliorando la fluidità e la stabilità del sistema. Chiaramente, in attesa dell’arrivo di Android Marshmallow (cui manca davvero poco ormai), il nostro consiglio è di installare questo update.