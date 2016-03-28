Clear View Cover, la mini recensione

Alcuni giorni fa, e chi ci legge assiduamente se ne sarà di certo accorto, il sottoscritto aveva pubblicato un articolo nel quale condividevo con voi la mia esperienza, ancora brevissima certamente, con il nuovo top di gamma prodotto dal colosso asiatico Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7 Edge. E per quanto, fino a questo momento, l’esperienza è stata sicuramente esaltante data la potenza e le numerose caratteristiche offerte dal device, capace di garantire una velocità ed una serie di prestazioni che, personalmente, non avevo mai avuto il piacere di riscontrare con nessun altro smartphone o telefono cellulare in mio possesso fino a questo momento, non era ancora definitiva: ecco perché, deciso anche a proteggere l’integrità del mio Galaxy S7 Edge, ho acquistato anche l’innovativa Clear View Cover, apprestandomi quindi a redigere questa mini recensione. Anzitutto, vale la pena soffermarsi un momento sul livello estetico della Clear View Cover: estremamente elegante e raffinata, da questo punto di vista sicuramente compatibile con lo smartphone con il quale entra in totale simbiosi. Sfortunatamente, quantomeno per quel che concerne le cover di colore nero (sulle colorazioni Silver e su quella Gold, essendo più chiare, il problema si riscontra in minor misura), data la presenza di materiali così lisci e pregiati, si notano subito le varie impronte digitali, le cosiddette “ditate”, ed eventuali graffi. Tuttavia, va detto che la Clear View Cover appare piuttosto rigida e resistente, sicuramente adatta alla protezione del Samsung Galaxy S7 Edge. Dal punto di vista della funzionalità, poi, è davvero perfetta ed innovativa: non solamente si incastra perfettamente al device, rappresentandone quasi un’estensione, ma ne aumenta addirittura le caratteristiche, dal momento che la parte a protezione del display funge quasi da secondo display touch, tramite il quale è possibile rispondere alle varie telefonate tramite un semplice tocco. Il prezzo, sfortunatamente, non è certo la caratteristica più apprezzata della Clear View Cover, dal momento che, nei negozi, essa può costare anche più di 65 euro. Niente paura, però: vari siti come eBay o Amazon la offrono anche a cifre vicine ai 40 euro o addirittura meno.