Samsung Galaxy S7 si aggiorna

Torniamo a discutere, ancora una volta, dei due nuovi device di top gamma realizzati dalla colossale compagnia sudcoreana Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Ad oltre due settimane dalla loro ufficiale immissione sul mercato internazionale della telefonia mobile, infatti, i due gioiellini prodotti dall’azienda asiatica stanno riscontrando un successo incredibile, tanto da totalizzare delle vendite record in Asia. E, a maggior riprova del fatto che, a quanto pare, Samsung stia puntando veramente molto sui suoi nuovi campioni, è notizia di pochi giorni fa che, a quanto pare, sarebbe stato diffuso il primo aggiornamento. Per la verità, al momento, non siamo esattamente in grado di dirvi in cosa consista questo aggiornamento per il Samsung Galaxy S7 e per il Samsung Galaxy S7 Edge. Ma, dal momento che abbiamo alcuni stralci di informazione a riguardo, possiamo comunque immaginare la cosa e provare ad illuminarvi ugualmente. Infatti, l’aggiornamento per il Galaxy S7 e per il Galaxy S7 Edge ha un peso di appena 75 MB. Davvero esiguo quindi, e che non lascia presagire a chissà quale grande rivoluzione nell’utilizzo dei due device (che peraltro, essendo anche appena usciti, funzionano già benissimo). Molto probabile, insomma, che si tratti del classico update in grado di risolvere alcuni piccoli problemi e bug qui e là.