Come sarà il Samsung Galaxy S8?

Sì, lo sappiamo benissimo: i due nuovissimi device di top gamma prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, sono stati immessi sul mercato internazionale della telefonia mobile da troppo poco tempo perché si pensi già ad un eventuale successore. Tuttavia, già da alcuni giorni, hanno preso a circolare diversi rumors e molte indiscrezioni a riguardo, delle quali abbiamo deciso di non tenervi all’oscuro. Ragion per cui, in questo martedì pomeriggio, l’ultimo del mese di marzo, vogliamo parlarvi del futuro Samsung Galaxy S8. Il Galaxy S7 ed il Galaxy S7 Edge, lo sappiamo bene, vantano già una serie di caratteristiche tecniche estremamente performanti, e sono capaci di garantire delle prestazioni elevatissime. Come potrebbe mai fare, allora, il Samsung Galaxy S8, a superare tutto ciò? Non abbiamo molte informazioni riguardo processore e RAM (sarebbe davvero troppo presto per questo), ma si è già iniziato a parlare di una introduzione inedita, e che prevedrebbe un nuovissimo sensore. Per farla breve, insomma, il Samsung Galaxy S8 potrebbe essere dotato di una funzione altamente tecnologica capace di misurare la frequenza cardiaca di chi ne fa uso. Francamente, in tutta onestà, abbiamo dei seri dubbi su quanto una simile peculiarità possa risultare utile per il prossimo apparecchio di top gamma prodotto da Samsung. Tuttavia, chissà che essa, semmai dovesse venire confermata, non trovi riscontro in particolare da un target più in là con gli anni.