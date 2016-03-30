Conferme sul Samsung Galaxy S7 Mini

In casa Samsung, si sa, non è uso comune adagiarsi sugli allori, preferendo piuttosto dare sempre un’occhiata verso il domani. E così, se dal punto di vista del settore della telefonia mobile, il colosso asiatico potrebbe anche fermarsi un momento e godersi i nuovissimi Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge, in realtà gli sforzi di tutti sono già concentrati sul futuro. Un futuro che, in realtà, pare essere piuttosto immediato, e che riguarderebbe una revisione in chiave economica degli attuali smartphone di top gamma. Ne abbiamo già accennato in alcuni articoli precedenti, e in effetti, in tal senso, negli ultimi giorni sono arrivate delle conferme piuttosto interessanti: pare che il Samsung Galaxy S7 Mini, insomma, ci sarà, e che la sua uscita possa essere più imminente di quanto si possa pensare. Purtroppo, almeno per il momento, non abbiamo né la possibilità di dare conferme ufficiali circa la sua uscita, né siamo in grado di dire quando essa avverrà esattamente. Tuttavia, nel corso degli ultimi giorni, sono state davvero moltissime le sensazioni ed i rumors in merito, specialmente dal momento in cui serve un device non troppo costoso in grado di contrastare l’imminente iPhone 5SE. E quindi, un eventuale Samsung Galaxy S7 Mini, cadrebbe proprio a fagiolo. Staremo a vedere nelle prossime settimane.