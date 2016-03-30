Samsung Galaxy J5 e J7 si mostrano ufficialmente

Quando ci avviciniamo sempre più alla conclusione di marzo, mese fondamentale, e lo sappiamo bene, per quanto riguarda il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, mettiamo per un momento da parte quello che è stato il nostro argomento preferito degli ultimi mesi (il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, che come ben sappiamo hanno registrato da poco il loro esordio sul mercato), per tornare a discutere delle revisioni potenziate del Samsung Galaxy J5 e del Samsung Galaxy J7, dei quali in qualche modo avevamo già ripreso a parlare negli scorsi giorni. Sì, perché pare che, finalmente, i due “nuovi” smartphone, nelle loro versioni del 2016, siano effettivamente pronti a debuttare nuovamente. Pochi giorni fa, infatti, i due apparecchi telefonici della gamma J, da sempre dedicata allo sviluppo ed alla promozione in particolar modo di dispositivi di fascia bassa, hanno fatto una comparsata sull’autorevole GFXBench, dove si sono distinti per aver ottenuto anche la certificazione Bluetooth SIG. Inoltre, sono state diffuse anche le prime immagini “reali” del Samsung Galaxy J5 e del Samsung Galaxy J7, capaci così di mostrarsi in tutto il loro splendore. Per la verità, esteticamente i due device non mostrano chissà quali grandi rivoluzioni rispetto al passato, sposando invece appieno lo stile minimalista ed elegante proprio agli smartphone targati Samsung.