Samsung Galaxy S7 miglior smartphone di sempre

31/03/2016

Ultimo giorno di marzo, il mese che, lo sappiamo molto bene, ha visto, parlando di apparecchi telefonici realizzati dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, l’uscita sul mercato internazionale del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, gli attuali device di top gamma targati Samsung. Abbiamo parlato più e più volte, nel corso delle ultime settimane, dei due dispositivi già citati, esponendo tutte le loro caratteristiche e peculiarità. Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, inoltre, e lo sappiamo bene, hanno anche riscosso un buonissimo successo sia in termini di critiche positive che di vendite, e a tal proposito, negli scorsi giorni è arrivato anche un nuovo, importante attestato di stima. Samsung Galaxy S7 Edge recensioneConsumer Reports, infatti, vera e propria autorità nel settore, ha promosso a pieni voti entrambi gli smartphone, classificandoli come i migliori attualmente in circolazione sul mercato. A far pendere la decisione in maniera così netta, vi sono sia la caratteristica dell’impermeabilità, sia quella che prevede il ritorno dello slot dedicato all’inserimento della scheda Micro SD. Ma non solo: anche la batteria, capace di garantire ai due telefoni una lunga autonomia, ha giocato a favore di questa scelta. Una notizia sicuramente molto interessante, specialmente considerando che, invece, lo scorso anno, il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge vennero bocciati completamente.

