Due batterie per Samsung Galaxy Note 6?

In questo ultimo giorno del mese di marzo, quantomeno per questo pomeriggio, accantoniamo momentaneamente il discorso relativo ai due nuovi device di top gamma realizzati dal colosso asiatico Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, dei quali abbiamo già discusso più che largamente nel corso di queste ultime settimane. E torniamo a parlare per un poco, invece, del Samsung Galaxy Note 6, futuro phablet di sesta generazione che, se tutto va bene, verrà presentato durante il prossimo mese di agosto. Nuove voci di corridoio, infatti, alcuni giorni fa, hanno preso a circolare proprio riguardo il Samsung Galaxy Note 6, e che, a quanto pare, riguardano la batteria. Vecchio tallone d’Achille degli apparecchi telefonici targati Samsung, gli ultimi due smartphone dalle elevate prestazioni, ossia quelli già citati e appartenenti alla gamma S7, hanno iniziato a invertire questa poco invidiabile tendenza, tanto che, soprattutto il Samsung Galaxy S7 Edge, è stato a lungo elogiato proprio per la propria elevata autonomia. Ebbene, sembra che le intenzioni della grande azienda sudcoreana siano di concedere al Samsung Galaxy Note 6 una batteria molto potente… o meglio, due. Difatti, pare che il nuovo phablet di Samsung uscirà in diversi modelli, che potrebbero differire tra loro anche per la capacità della batteria: una sarebbe da 3600 mAh (come il già citato S7 Edge, appunto), mentre l’altra sarebbe addirittura da 4000 mAh.