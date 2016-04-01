Samsung Galaxy S5 Mini, a quando Lollipop?

Il mese di marzo, che, per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile gestito da Samsung, ha consegnato alla storia i due nuovi device dalle alte prestazioni targati Samsung, ossia i chiacchieratissimi Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge, è appena finito. Ma tranquilli, affezionati lettori: per voi nessun pesce d’aprile oggi, ma solo notizie fresche ed interessanti. Che, in questa mattinata primaverile, riguarderanno il Samsung Galaxy S5 mini. Revisione in chiave economica del Samsung Galaxy S5, ex top di gamma del 2014, il Samsung Galaxy S5 Mini, purtroppo, e lo saprà bene chi lo possiede e lo utilizza regolarmente, non si è ancora aggiornato ad Android Lollipop 5.1.1. O meglio, solamente la versione con brand Vodafone ha avuto l’update al penultimo sistema operativo di Android: tutti gli altri, inclusi, quindi, sia quelli no brand, sia quelli brandizzati TIM, Wind e 3, sono ancora rimasti bloccati all’obsoleto Android KitKat 4.4.2. Novità all’orizzonte? Sì e no. Nel senso che, tramite fonti ufficiali, il colosso tecnologico sudcoreano ha fatto sapere che, prima o poi, anche tutte le altre varianti del Samsung Galaxy S5 Mini potranno usufruire del tanto agognato aggiornamento. Tuttavia, non ha fornito, in merito, alcuna data definitiva presso la quale l’atteso upgrade verrà reso finalmente disponibile. Insomma, toccherà pazientare ancora un po’.