Samsung Galaxy S6 Edge Plus in offerta

Primo giorno del mese di aprile, un buon momento, per la colossale azienda tecnologica asiatica Samsung, per tirare un attimo il fiato e rimuginare su quanto appena fatto per quel che concerne il settore della telefonia mobile: l’11 marzo, infatti, sono stati immessi sul mercato internazionale il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge
, i due nuovi device di top gamma targati Samsung. Apparecchi telefonici dalle prestazioni estremamente elevate, gli smartphone in questione hanno raccolto, finora, una serie di recensioni molto positive, divenendo ben presto ambitissimi dai maggiori appassionati ed esperti del settore per via delle loro straordinarie peculiarità tecniche. Unica caratteristica che fa barcollare i più, e non potrebbe essere altrimenti, è il prezzo molto alto. Ma se c’è una cosa di positiva nell’uscita di nuovi dispositivi telefonici è il fatto che, col loro arrivo, generalmente scende il costo dei precedenti device di top gamma: ed è, certamente, il caso del Samsung Galaxy S6 Edge Plus.
Proprio per questo motivo, oggi vogliamo riportarvi quella che, a nostro parere, al momento, è la più interessante offerta riguardante la revisione potenziata del Samsung Galaxy S6
.
Il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, infatti, già da qualche giorno, è stato reso disponibile su Amazon, con colorazione nera, garanzia Italia e storage interno da 32 GB, all’invidiabile prezzo di 576 euro
(includendo le spese di spedizione).