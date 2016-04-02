Pesce d’aprile con Samsung Gear VR
di Redazione
02/04/2016
In questo sabato mattina, il primo del mese di aprile, vogliamo mostrarvi una notizia un po’ diversa da quelle che vi forniamo di solito. E che riguarda il Samsung Gear VR, esclusivo accessorio capace di migliorare la propria esperienza con il Samsung Galaxy S7. Come ben saprete, infatti, ieri è stato il primo giorno di aprile, da sempre dedicato agli scherzi ed alle trovate goliardiche. E se, in particolar modo con l’avvento e la diffusione sempre maggiore dei vari social, già da qualche anno le varie aziende e compagnie presenti su Facebook e su altre piattaforme analoghe si sono divertite a diffondere simpatiche burle, quest’anno, presumibilmente, è stato proprio il colosso tecnologico sudcoreano Samsung a vincere tutto. Difatti, con un efficacissimo escamotage, non soltanto l’azienda asiatica è riuscita a promuovere ulteriormente il Samsung Gear VR, accessorio che, per la verità, finora non ha riscosso un grandissimo successo, ma anche a divertire i propri affezionati fan. Prendendo di mira lo stereotipo che vede le persone anziane letteralmente fissate con i cantieri, Samsung ha “promosso” una nuova app grazie alla quale, proprio tramite il Samsung Gear VR, è possibile localizzare e visitare virtualmente tutti i cantieri del mondo, comodamente seduti sulla propria poltrona. Si tratta, per l’appunto, di un simpatico pesce d’aprile, che ha particolarmente divertito gli iscritti alla pagina Facebook ufficiale di Samsung. E chissà che, magari, la cosa non aiuti anche nelle vendite dell’apparecchio.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S7 Edge batte Coca Cola!
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S6 Edge Plus in offerta
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?
27/04/2020
Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa
25/04/2020
Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile
23/04/2020