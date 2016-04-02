Caricamento...

Pesce d’aprile con Samsung Gear VR

02/04/2016

In questo sabato mattina, il primo del mese di aprile, vogliamo mostrarvi una notizia un po’ diversa da quelle che vi forniamo di solito. E che riguarda il Samsung Gear VR, esclusivo accessorio capace di migliorare la propria esperienza con il Samsung Galaxy S7. Come ben saprete, infatti, ieri è stato il primo giorno di aprile, da sempre dedicato agli scherzi ed alle trovate goliardiche. E se, in particolar modo con l’avvento e la diffusione sempre maggiore dei vari social, già da qualche anno le varie aziende e compagnie presenti su Facebook e su altre piattaforme analoghe si sono divertite a diffondere simpatiche burle, quest’anno, presumibilmente, è stato proprio il colosso tecnologico sudcoreano Samsung a vincere tutto. Difatti, con un efficacissimo escamotage, non soltanto l’azienda asiatica è riuscita a promuovere ulteriormente il Samsung Gear VR, accessorio che, per la verità, finora non ha riscosso un grandissimo successo, ma anche a divertire i propri affezionati fan. Samsung Gear VR pesce d'aprilePrendendo di mira lo stereotipo che vede le persone anziane letteralmente fissate con i cantieri, Samsung ha “promosso” una nuova app grazie alla quale, proprio tramite il Samsung Gear VR, è possibile localizzare e visitare virtualmente tutti i cantieri del mondo, comodamente seduti sulla propria poltrona. Si tratta, per l’appunto, di un simpatico pesce d’aprile, che ha particolarmente divertito gli iscritti alla pagina Facebook ufficiale di Samsung. E chissà che, magari, la cosa non aiuti anche nelle vendite dell’apparecchio.

