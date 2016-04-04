Samsung Galaxy S7 Edge batte Coca Cola!

Apriamo la nuova settimana, la prima, di fatto, di questo mese di aprile, per tornare a parlare, ancora una volta, del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge
, i due apparecchi telefonici di top gamma targati Samsung usciti solamente lo scorso marzo.
Ne abbiamo discusso più e più volte, i nuovi device dalle elevate prestazioni realizzati dal noto colosso tecnologico asiatico possiedono una serie di caratteristiche e di peculiarità talmente straordinarie che, fin già dai primissimi giorni dalla loro immissione sul mercato internazionale, son diventati ambitissimi dalla maggior parte degli appassionati, degli esperti e degli addetti ai lavori.
Fra le varie caratteristiche che abbiamo già citato, figura, forse su tutte, quella relativa all’impermeabilità. Una cosa che, peraltro, sembra aver fatto letteralmente impazzire il popolo del web, che si è sbizzarrito nel mettere a dura prova la resistenza del Samsung Galaxy S7 Edge.
E così, ve lo abbiamo mostrato anche noi, abbiamo visto l’ultimissimo smartphone Samsung fare un bel viaggetto in acqua ghiacciata in freezer
, o ancora immerso in acqua bollente
, e addirittura sopravvivere ad un lavaggio in lavatrice.
Oggi, vogliamo sollecitare ancora una volta il vostro diletto mostrandovi un video analogo, sempre preso da YouTube: un video che, stavolta, vede il Samsung Galaxy S7 Edge uscire vincitore addirittura da una bavanda gasata e zuccherina come la Coca Cola
. Dopo diversi minuti di immersione nel noto liquido, infatti, il dispositivo funziona ancora perfettamente
, senza mostrare cedimenti visibili.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=gRs-KQf3qkI[/embed]