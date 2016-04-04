Ecco lo spot TV del Samsung Galaxy S7

Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge
, i due nuovi device di top gamma creati dalla colossale azienda tecnologica sudcoreana Samsung, sono usciti ormai da più di tre settimane, ma ancora oggi continuano a far parlare di sé e delle proprie eccezionali caratteristiche tecniche, capaci di renderli, secondo il parere di molti esperti, tra i quali figurano vere e proprie autorità del settore (come Consumer Reports) i più potenti e performanti smartphone mai realizzati.
Chiaramente, se i due apparecchi telefonici sono ambitissimi già così come sono, la compagnia asiatica ci piazza il carico pesante. E pertanto, non è certo assurdo immaginare che Samsung si stia adoperando al massimo delle proprie possibilità in una campagna di marketing molto massiccia, atta a pubblicizzare il più possibile il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge.
Anche i meno distratti, probabilmente, si saranno accorti almeno una volta di uno spot, un logo, un video o un messaggio pubblicitario con lo scopo di promuovere i due apparecchi telefonici
. E oggi, proprio a tal proposito, ammesso che ancora non lo abbiate fatto, vogliamo rendervi partecipi della cosa.
Direttamente dalla pagina ufficiale di YouTube di Samsung Italia
, possiamo infatti visionare lo spot che, già da qualche settimana, sta andando in onda sulle nostre reti televisive, con la voce di sottofondo del doppiatore Simone D’Andrea. Di seguito, eccolo per voi.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=1ikpiCxLWSU[/embed]