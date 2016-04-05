Samsung Galaxy Tab PRO S, il video

Il mese di aprile è iniziato da ormai pochissimi giorni, lasciandosi alle spalle quel marzo che, per il colosso tecnologico asiatico Samsung, dal punto di vista del settore della telefonia mobile, ha significato tantissimo: non soltanto, infatti, sono stati immessi sul mercato i due nuovi device di top gamma realizzati dall’azienda sudcoreana, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, apparecchi telefonici estremamente potenti e performanti, ma anche un nuovissimo tablet
, che in realtà non è solo un semplice tablet: il Samsung Galaxy Tab PRO S.
Come abbiamo già avuto modo di dire e ribadire, il Samsung Galaxy Tab PRO S, pur avendo un prezzo davvero molto alto, può vantare non soltanto una serie di caratteristiche tecniche notevoli, capaci di garantire delle prestazioni elevatissime, ma può anche incastrarsi ad una ergonomica ed innovativa tastiera, trasformandosi, all’occorrenza, anche in un vero e proprio computer portatile
.
E, anche a proposito della tastiera capace di fungere da base d’appoggio, oggi vogliamo mostrarvi un interessantissimo video. Un video, peraltro, proveniente dal canale ufficiale di YouTube di Samsung Italia, e che, pur nella sua breve durata, pone l’accento proprio sulla facilità d’utilizzo, oltre che sulle eleganze e sulle raffinatezze dell’aspetto estetico dell’apparecchio. Eccovi, pertanto, di seguito, il video in questione.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=nVCj8B52H_Y[/embed]