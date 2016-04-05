Caricamento...

Update in vista per Samsung Galaxy S5?

05/04/2016

Il mese di aprile è iniziato ormai da qualche giorno, lasciandosi alle spalle quel marzo che, dal punto di vista del settore della telefonia mobile gestita da un vero e proprio colosso del campo come Samsung, ha rivestito un’importanza a dir poco fondamentale, dal momento che ha visto l’uscita dei due nuovi apparecchi telefonici di top gamma, vale a dire i chiacchieratissimi Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge, dei quali anche noi abbiamo largamente discusso. Tuttavia, questo pomeriggio ci preme discutere di un altro argomento, relativamente all’ex top di gamma del 2014, vale a dire il Samsung Galaxy S5. Samsung Galaxy S5 Neo novitàAncora oggi, il device in questione viene ampiamente utilizzato da una moltitudine di utenti, tanto che l’azienda sudcoreana, chiaramente, ci ha pensato bene prima di mandarlo in pensione. Non a caso, infatti, il Samsung Galaxy S5 è uno degli smartphone prescelti a ricevere a breve il tanto agognato aggiornamento all’ultimo sistema operativo di Android, ossia Android Marshmallow 6. Tuttavia, se già a partire da alcuni giorni il tanto atteso update ha iniziato a diffondersi a partire dal continente asiatico, la realtà dei fatti ci invita ad essere prudenti, dal momento che in Europa ci sarà, sicuramente, ancora da attendere: tempo fa, infatti, avevamo indicato che il mese presso il quale il Samsung Galaxy S5, in Italia, si sarebbe aggiornato a Marshmallow, sarebbe stato maggio, e tutto pare confermare questa indicazione.

