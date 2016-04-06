Samsung Galaxy S7, arriva patch sicurezza

Torniamo ancora una volta, in questo mercoledì mattina, a discutere di quello che, praticamente, nelle scorse settimane è stato il nostro argomento di discussione preferito, ossia il Samsung Galaxy S7. Il nuovo device di top gamma prodotto dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana, infatti, è stato immesso sul mercato internazionale della telefonia mobile insieme al suo “fratellone”, il Samsung Galaxy S7 Edge, riscontrando da subito delle critiche estremamente positive ed ottenendo un buonissimo successo. D’altronde, i due smartphone in questione possono vantare una serie di caratteristiche e di peculiarità tecniche davvero notevoli, capaci di proiettarli come non soltanto i più performanti e potenti apparecchi telefonici mai realizzati da Samsung, ma addirittura, secondo il parere di alcuni addetti ai lavori, come i migliori device attualmente in circolazione. Lo stesso colosso asiatico, d’altro canto, ha dimostrato di voler puntare in maniera massiccia su questi due dispositivi, vero e proprio fiore all’occhiello di Samsung. E allora ecco che, proprio per il Samsung Galaxy S7 e per il Samsung Galaxy S7 Edge, arriva una patch relativa alla sicurezza. Per la verità, stando ai dati in nostro possesso, l’aggiornamento contenente la patch per la sicurezza, dal peso di circa 120 MB, al momento è stato reso disponibile solamente per i modelli della Corea del Sud. Tuttavia, è molto probabile che, dopo un po’ di attesa, esso arrivi anche nei paesi del Vecchio Continente, Italia inclusa.