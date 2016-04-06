Samsung Galaxy Note 6 a luglio?

Quando siamo ormai entrati in questo mese di aprile, torniamo a discutere di un futuro device targato Samsung di cui ci preme particolarmente parlare, e del quale, in effetti, avevamo già fornito alcuni primi accenni nel recente passato. Sul Samsung Galaxy Note 6, infatti, phablet di sesta generazione che già da tempo è nei piani e nelle idee del colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ci arrivano delle indiscrezioni e delle voci di corridoio che, se non hanno propriamente del clamoroso, ci vanno quantomeno molto vicine. Sembra, infatti, che il Samsung Galaxy Note 6 possa arrivare molto prima del previsto. Se, per l’appunto, in un primo momento si parlava del mese di agosto (o, al più tardi, di quello di settembre), gli ultimi rumors prevedono invece che l’uscita del phablet di sesta generazione targato Samsung possa avvenire addirittura intorno a metà luglio. E non solo: se, già di per sé, una notizia del genere appare piuttosto strana e forse addirittura un po’ improbabile, alcuni presumono addirittura che esso possa giungere sul mercato con addosso il futuro sistema operativo di Android, ossia Android N. Insomma, una notizia sicuramente positiva ed interessante, specialmente per noi europei che non abbiamo mai avuto la possibilità di provare il Samsung Galaxy Note 5. Al momento, come abbiamo detto, tali voci non sembrano essere molto plausibili, ma staremo a vedere in futuro.