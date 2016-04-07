Samsung Galaxy S7 Active in arrivo?

Essendo usciti da relativamente pochissimo tempo, praticamente neppure un mese, è più che normale che i due nuovissimi device di top gamma plasmati dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, siano ancora sulla bocca di tutti. Del resto, lo abbiamo già detto e ribadito più di una volta, tali apparecchi telefonici sono in grado di garantire una serie di prestazioni assolutamente incredibili, e, unitamente al ritorno dell’impermeabilità e dello slot dedicato all’inserimento di una scheda micro SD, hanno conquistato tutti quanti. E allora, fioccano già tante indiscrezioni circa varie revisioni di tale gamma, potenziate o meno, tra le quali figura anche il Samsung Galaxy S7 Active. In cosa consiste, esattamente, il Samsung Galaxy S7 Active? Per chi non lo sapesse, la linea Active è stata da sempre dedicata alla creazione di smartphone estremamente resistenti, capaci di funzionare anche in condizioni estreme. Si tratta di dispositivi in tanti casi molto massicci e anche pesanti, e che però raramente si guastano: basti pensare, a tal proposito, che il Samsung Galaxy S5 aveva una resistenza tale da ricevere la certificazione militare. Ed ecco, quindi, che tramite Google Play Store, che, per sbaglio, ha dato conferma del Samsung Galaxy S7 Active, alcuni giorni fa si è preso a discutere di tale device. Dobbiamo dunque aspettarci la sua uscita a breve?