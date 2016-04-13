Ecco il Samsung Galaxy A9 Pro!

In questa mattina di 13 aprile, abbiamo il desiderio di tornare a discutere di un apparecchio telefonico estremamente interessante, e del quale però nel corso delle ultime settimane si erano un pochino perse le tracce. Stiamo, infatti, parlando del Samsung Galaxy A9 Pro, revisione potenziata del Samsung Galaxy A9, pronto a stupire tutti con una serie di caratteristiche tecniche estremamente importanti, e finalmente pronto a esordire. La statistica in assoluto più impressionante, probabilmente, è quella relativa alla batteria: da addirittura 5000 mAh, qualità certamente non da poco conto e che permetterà allo smartphone di vantare un’autonomia davvero consistente, di gran lunga superiore addirittura al Samsung Galaxy S7 Edge, che in questo ha molto stupito. Anche le dimensioni del display colpiscono: 6 pollici, con ovviamente una risoluzione in full HD. Il processore, pur non essendo uno dei più potenti attualmente in circolazione, è un comunque più che discreto Qualcomm Snapdragon 652, accompagnato da una RAM da ben 4 GB. Lo storage interno, basilarmente, sarà da 32 GB, che potranno però essere espansi tramite l’utilizzo di una scheda Micro SD. La fotocamera posteriore sarà da 16 GB (chiaramente non sfrutterà la tecnologia avanzata del Samsung Galaxy S7, ma la qualità resterà comunque alta). Il sistema operativo sarà chiaramente Android Marshmallow. E ora, le dolenti note: al momento, infatti, pare che il Samsung Galaxy A9 Pro sarà disponibile solamente per il mercato cinese, mentre gli altri dovranno ancora attendere. E, semmai il device giungerà in Italia, chissà se manterrà il prezzo di partenza del mercato cinese, pari a circa 490 euro.