Samsung Galaxy S6 a metà prezzo da Trony?

Accantoniamo ancora una volta il discorso sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge, i due attuali device di top gamma realizzati dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung che, da ormai un mese, sono in circolazione e disponibili all’acquisto (ma in ogni caso ci torneremo nei prossimi giorni, poiché abbiamo succose novità in merito). E torniamo a parlare, invece, dei predecessori di questi due apparecchi: il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge. Come ben sa chi è addentrato in discorsi relativi alle nuove uscite di smartphone ed apparecchi telefonici, infatti, l’arrivo di un nuovo telefono cellulare, in genere, comporta la diminuzione dei prezzi di quelli già presente sul mercato. Cosa che, effettivamente, è avvenuta anche con i dispositivi appartenenti alla gamma S6. Ed ecco che, pertanto, una delle offerte più interessanti arriva da Trony. Ma in cosa consiste, esattamente? Praticamente, soddisfacendo alcune semplici direttive, è possibile portarsi a casa il Samsung Galaxy S6 addirittura alla metà del suo prezzo di listino. Sfortunatamente, però, le direttive prevedono anche che si acquisti almeno un altro articolo, ed il cui prezzo sia più caro di quello del telefono. In sostanza, acquistando due prodotti, quello più economico si paga con uno sconto del 50%. Che dire, sicuramente una buona promozione per chi deve comprare un apparecchio particolarmente costoso, come un televisore, un frigorifero o una lavatrice, e che può quindi approfittarne per portarsi a casa anche uno smartphone dalle elevate prestazioni, come il Samsung Galaxy S6, ad un prezzo fattibilissimo.