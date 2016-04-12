Samsung Galaxy Note 6 arriverà in Europa!

Mattina di martedì 12 aprile: il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, i due attuali device di top gamma realizzati dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, sono stati immessi sul mercato internazionale della telefonia mobile da appena un mese, facendo incetta di recensioni e critiche positive. Quest’oggi, però, vogliamo un momento accantonare questo discorso, per focalizzarci, invece, su un altro apparecchio telefonico dalle elevate prestazioni, la cui uscita dovrebbe avvenire tra pochi mesi: il Samsung Galaxy Note 6, phablet di sesta generazione. Come, sfortunatamente, sappiamo fin troppo bene, il Samsung Galaxy Note 5, purtroppo, non ha mai visto la luce nel Vecchio Continente, e pertanto neppure nel nostro amato Belpaese. Ma le cose, per fortuna, sono destinate a cambiare. Difatti, alcune settimane fa, avevamo fornito alcune interessantissime indiscrezioni secondo le quali, con ogni probabilità, il Samsung Galaxy Note 6 sarebbe giunto anche in Europa, diversamente dal suo predecessore. Difatti, SamMobile, vera e propria autorità nel settore, ha da poco pubblicato una lista con i nomi in codice dei device di prossima uscita targati Samsung. E tra di essi figura il SM-N930F: che, quasi sicuramente, è proprio la versione europea del Samsung Galaxy Note 6. Insomma, ci sono ormai ben pochi dubbi: mancano ancora le conferme ufficiali, ma quasi sicuramente anche noi potremo sfruttare il phablet di sesta generazione.