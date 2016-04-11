Arrivano due nuovi Samsung Galaxy S7?

Iniziamo la nuova settimana, che in qualche modo ci avvicina alla metà di questo mese di aprile, per tornare ancora una volta a discutere del Samsung Galaxy S7 e dell’S7 Edge. I due nuovissimi apparecchi telefonici di top gamma realizzati dalla grande azienda tecnologica asiatica Samsung sono disponibili da esattamente un mese, ed in questo arco di tempo hanno riscontrato un successo notevole, facendo incetta di critiche e di recensioni estremamente positive. Inutile dire che, al di là del meritato successo ottenuto, il colosso sudcoreano sta pensando già ad eventuali nuovi modelli di quello che, al momento, è il pezzo forte del suo intero arsenale. A tal proposito, abbiamo già parlato sia del Samsung Galaxy S7 Mini, una revisione depotenziata in risposta all’iPhone SE, sia del Samsung Galaxy S7 Active, un dispositivo in grado di resistere anche alle intemperie più estreme. La novità è che, sul sito di Geekbench, sono spuntati, con grande sorpresa, anche due nuovissimi Samsung Galaxy S7. Entrambi montano un processore MediaTek, il meno performante dei quali sarebbe un Helio X20, accompagnato da una RAM da 3 GB. L’altro smartphone, invece, monterebbe un più potente Helio X25, con una RAM ovviamente da 4 GB. Non ci sono ancora molte altre indiscrezioni a riguardo, ma si pensa già che questi due modelli potrebbero uscire per il solo mercato canadese.